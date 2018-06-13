Парки Москвы приглашают горожан на пробежки

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Московские парки приглашают горожан на пробежки, для чего оборудованы дорожки со специальным покрытием и разработаны живописные маршруты, сообщили ТАСС в среду в объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"Парки Москвы идеальны и для тех, кто только начинает бегать, и для любителей начать свой день с пробежки, и для тех, кто готовится к марафонам. Есть и дорожки со специальным покрытием, и маршруты для тех, кто любит бегать по красивым ландшафтам", - сказали в "Мосгорпарке".

Беговые дорожки

На территории Таганского парка находится одно из крупнейших футбольных полей центра Москвы, по периметру которого проложены беговые дорожки. На стадионе с апреля по октябрь занимаются как профессиональные спортсмены, так и любители утренних и вечерних пробежек. Здесь же проходят спортивные, командные и благотворительные забеги.

В парке "Красная Пресня" специально подготовленная дорожка для занятий бегом проложена вдоль территории второго и третьего Красногвардейских прудов. По вторникам и четвергам все желающие могут присоединиться к бесплатным беговым тренировкам.

В Гончаровском парке, усадьбе Алтуфьево и Бабушкинском парке для бега часто используют тропинки вдоль велодорожек.

Парковые аллеи

Тех, кто любит пробежки с красивыми видами, парки приглашают на аллеи. Как отметили в "Мосгорпарке", особенной популярностью пользуется парк на Поклонной горе, где регулярно проходят спортивные и благотворительные забеги. Именно здесь организуют один из самых протяженных забегов в Москве - на 74 км.

В саду имени Баумана также будут рады бегунам - здесь они смогут воспользоваться летними раздевалками, а также размяться на спортивной площадке перед пробежкой по аллеям. В Измайловском парке всех желающих приглашают присоединиться к бесплатным тренировкам по подготовке к гонкам с препятствиями, которые проходят на аллеях каждую среду и пятницу по вечерам.

Специальные тренировки устраивают также в усадьбе Воронцово, они проходят раз в месяц по воскресеньям. На занятии можно узнать о правильной технике бега и проконсультироваться с профессиональным тренером. Ежедневные самостоятельные тренировки здесь можно устраивать в лесопарковой зоне.

По аллеям, кроме того, можно побегать в Таганском парке, парке имени 50-летия Октября и в "Сокольниках".

У воды

Парк "Фили" приглашает пробежаться вдоль набережной Москвы-реки, это одно из самых живописных мест для утренних тренировок. Не менее живописной пробежка будет вокруг прудов в парке Олимпийской деревни, а также вокруг Шибаевского пруда в парке "Кузьминки". В парке "Северное Тушино" можно пробежаться по набережной вдоль Химкинского водохранилища.

Беговой маршрут в музее-усадьбе "Царицыно" можно проложить по береговой линии Верхнего Царицынского пруда. Его уже облюбовали профессиональные бегуны со всей округи и организаторы забегов. Например, 23 июня здесь пройдет полумарафон, в котором смогут принять участие любители бега всех возрастов.

В "Мосгорпарке" рассказали, что большой популярностью среди любителей бега пользуются маршруты по берегам водоемов в Лианозовском парке, парке "Дубки", усадьбе Алтуфьево, этнографической деревне Бибирево, а жители района около парка "Ангарские пруды" любят бегать по знаменитой пихтовой аллее и легендарным яблочным садам.