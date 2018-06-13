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Более 100 тыс. человек вовлечены в проект "Активное долголетие" в Москве

Москва
13 июня, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, благодаря проекту "ветераны почувствовали, что о них помнят и заботятся"

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 100 тыс. ветеранов и пенсионеров Москвы вовлечены в проект "Активное долголетие", рассказал в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Социальная служба на дому работает теперь и во всем городе. Теперь патронажная служба является и общегородской. Культурный центр, куда приходят ветераны, слушают концерты и общаются друг с другом, стал прообразом огромного проекта "Активное долголетие", в которое сегодня вовлечены более 100 тыс. ветеранов и пенсионеров Москвы. Здесь положено начало новой идеологии заботы о старшем поколении", - сказал градоначальник, поздравляя председателя совета Московского дома ветеранов Вячеслава Михайлова с 90-летним юбилеем.

Он рассказал, что Михайлов "в самое сложное время для страны взялся за работу, которая не под силу здоровым и молодым людям". С его помощью, как напомнил градоначальник, была создана уникальная система поддержки ветеранов Москвы.

"Ветераны почувствовали, что о них помнят и заботятся, и во главе этой работы стоит не чиновник, а товарищ, который знает их нужды и проблемы", - сказал Собянин.

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