Число угонов автомобилей в Москве в 2017 год снизилось почти на 40%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Количество угонов автомобилей в Москве в 2017 году сократились на 39% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В 2017 году на 39% снизилось количество угонов по сравнению с 2016 годом", - сказали в пресс-службе.

В центре отметили, что ЦОДД объявил конкурс на установку 400 видеокомплексов, которые будут служить "детекторами для подсчета автомобилей, снимать потоковые видео", а также выполнять функцию розыска угнанных автомобилей. В некоторых местах комплексы заменят камеру фотовидеофиксации. Все комплексы будут подключены к интеллектуальной транспортной системе Москвы с возможностью доступа из Ситуационного центра ЦОДД.

"Дополнительные комплексы помогут более детально контролировать дорожную ситуацию в Москве, усилить борьбу с угонами", - заключили в учреждении.