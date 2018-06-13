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Число угонов автомобилей в Москве в 2017 год снизилось почти на 40%

Москва
13 июня, 14:39 UTC+3

Для усиления борьбы с угонами ЦОДД объявил конкурс на установку 400 видеокомплексов, которые будут в том числе выполнять функцию розыска угнанных автомобилей

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Количество угонов автомобилей в Москве в 2017 году сократились на 39% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В 2017 году на 39% снизилось количество угонов по сравнению с 2016 годом", - сказали в пресс-службе.

В центре отметили, что ЦОДД объявил конкурс на установку 400 видеокомплексов, которые будут служить "детекторами для подсчета автомобилей, снимать потоковые видео", а также выполнять функцию розыска угнанных автомобилей. В некоторых местах комплексы заменят камеру фотовидеофиксации. Все комплексы будут подключены к интеллектуальной транспортной системе Москвы с возможностью доступа из Ситуационного центра ЦОДД.

"Дополнительные комплексы помогут более детально контролировать дорожную ситуацию в Москве, усилить борьбу с угонами", - заключили в учреждении.

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