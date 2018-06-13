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Итальянский театр покажет представление на воде в Москве

Москва
13 июня, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

За программу фестиваля отвечают арт-директор Роман Должанский и художественный руководитель Ингеборга Дапкунайте

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Выступление итальянского театра NoGravity

Выступление итальянского театра NoGravity

© AP Photo/Fernando Vergara

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Итальянский театр NoGravity покажет спектакль на Садовом пруду в парке "Останкино" в Москве в рамках международного фестиваля искусств "Вдохновение", который пройдет на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля в среду.

"Итальянский театр NoGravity покажет "театр чуда" - прямо на Садовом пруду в парке "Останкино", где уже второй сезон подряд работает уникальная площадка "Сцена на воде". Удивительное шоу Aria, покорившее ведущие европейские фестивали, напоминает об итальянском барокко и построено на причудливой пластической игре и работе с уникальной сценической машинерией", - сообщили в пресс-службе.

Программа фестиваля

В этом году темой фестиваля выбрали театр, отвечают за программу форума арт-директор Роман Должанский и художественный руководитель Ингеборга Дапкунайте. "В летнее межсезонье вы не встретите в нашей основной программе интерпретаций классических или современных пьес, не увидите популярных актеров в знаменитых ролях. Зато вы можете увидеть необычные представления, которых не встретишь на привычных театральных сценах", - приводятся в сообщении слова Должанского.

Откроет фестиваль всемирно известная немецко-швейцарская группа Rimini Protokol, которая уже известна российской публике такими спектаклями как RemoteMoscow и "100% Воронеж". Они представят новый спектакль-исследование - проект Situation Rooms. "Его героями стали 20 человек со всей планеты, которые не понаслышке знают, что такое война. Зрители погрузятся вместе с ними в тревожную атмосферу происходящего в мире, отправившись в путешествие по лабиринту комнат и стран", - рассказали в пресс-службе.

На фестивале также будут представлены спецпрограммы, в рамках которых происходит синтез искусств. Например, программа "Имена", которая "приурочена к возвращению после реставрации Дома культуры - подлинной жемчужины архитектурного "большого стиля" ВДНХ". "Здесь театр встретится не столько с архитектурой, сколько с литературой - программа "Имена" представит выдающихся русских писателей того же ХХ века", - добавили в пресс-службе.

Помимо спектаклей на фестивале будут показаны документальные фильмы - "яркие примеры того, как кинорежиссеры эксплуатируют средства, предложенные другими видами перформативных искусств, что они представляют собой сегодня, и какие художественные формы более интересны и актуальны".

Фестиваль "Вдохновение" пройдет с 20 июля по 5 августа. Москва принимает мероприятие в четвертый раз.

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