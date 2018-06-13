Вход на кольцевую станцию "Проспект Мира" в Москве 15 июня ограничат из-за Ураза-байрам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вход на станцию московского метрополитена "Проспект Мира" Кольцевой линии 15 июня будет открыт на несколько часов позже из-за ожидаемого роста пассажиропотока в связи с празднованием Ураза-байрам в Московской соборной мечети. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

"15 июня, в день празднования Ураза-байрам с 5:30 утра на несколько часов закроется на вход станция "Проспект Мира" Кольцевой линии. Прибывшие на нее пассажиры смогут выйти в город или перейти на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, открытую как для входа пассажиров в метро, так и для выхода в город", - заявили в пресс-службе.

Отмечается. что изменения в графике работы станции "Проспект Мира" вносятся из-за ожидаемого увеличения потока пассжиров. В сообщении говорится, что 15 июня верующие для выхода в город будут использовать эту станцию, так как она расположена близко к Московской соборной мечети.

В прошлом году во время Ураза-байрам столичная подземка также закрывала на вход кольцевую станцию "Проспект Мира". Она заработала в соответствии со стандартным графиком к 8:00.

Ураза-байрам - мусульманский праздник, отмечается в честь окончания поста месяца Рамадан.