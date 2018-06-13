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Более 4 тыс. человек обеспечат безопасность в Москве во время праздника Ураза-байрам

Москва
13 июня, 18:08 UTC+3

На базе московского главка МВД также создадут оперативный штаб для координации сотрудников

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек будут задействованы 15 июня в обеспечении безопасности во время мусульманского праздника Ураза-байрам в Москве. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Согласно планам, до начала празднования в полном объеме будет выполнен комплекс мероприятий антитеррористической защищенности, в том числе обследование прилегающих территорий с использованием инспекторов-кинологов со служебными собаками. При входе на площадки будет организована работа контрольно-пропускных пунктов, на которых сотрудники полиции будут осуществлять досмотр граждан. Всего в обеспечении общественного порядка и безопасности в местах проведения религиозного праздника задействуется наряд в количестве более 4 тыс. человек, 125 рамочных металлодетекторов, более 3 тыс. металлических ограничительных барьеров", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет создан временный оперативный штаб на базе столичного главка МВД для координации сотрудников.

Как уточнили в департаменте, Ураза-байрам пройдет на семи площадках в шести административных округах города Москвы: в Московской соборной мечети в центре города, Духовно-просветительском комплексе мечетей "Ярдам" и "Инам" на северо-востоке, Мемориальной мечети на Поклонной горе "Шухада" на западе, в павильоне № 2 парка "Сокольники" на востоке, на спортивной площадке на территории Братеевского каскадного парка на юге и на земельном участке у Бутовского лесопарка на юго-западе города.

Ураза-байрам - праздник разговения, он венчает месяц поста Рамадан, который является одним из столпов ислама. Праздник 15 июня начнется с утреннего намаза в мечети, затем верующие собираются за столом в кругу семьи, угощают друзей и соседей. Торжество продлится три дня.

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