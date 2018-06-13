В Музее Москвы открылась выставка о культуре Саудовской Аравии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Открытие трехдневной выставки, посвященной культуре Саудовской Аравии и приуроченной к чемпионату мира по футболу, в рамках которого сборная этой страны сыграет стартовый матч с командой России, состоялось в Музее Москвы. Посетителей ждут музыкальные выступления, показы фильмов, мастер-классы по рисованию и дегустации национальных блюд, сообщил на церемонии открытия исполнительный директор государственного комитета по культуре Саудовской Аравии Ахмед аль-Мазид.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матч открытия турнира, в котором команда хозяев сыграет с саудовской сборной, пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники".

Многообразие культуры

"На выставке представлены фотографии, показывающие, какие исторические корни имеют российско-саудовские отношения. Наша выставка также приурочена к участию сборной Саудовской Аравии в чемпионате мира по футболу... Наша задача - познакомить россиян и гостей чемпионата с настоящей саудовской культурой", - сказал аль-Мазид.

Он напомнил, что культура Саудовской Аравии основана на многовековой культуре народов, населявших Аравийский полуостров. "С помощью выставки мы хотим показать национальную саудовскую одежду, фильмы саудовских кинематографистов. Также здесь можно в виртуальном виде познакомиться с историческими памятникам Саудовской Аравии", - рассказал аль-Мазид.

Также в Музее Москвы расположены стенды с фотоальбомами и иллюстрированными книгами, посвященными Саудовской Аравии. Для юных гостей работает художественная секция, где их научат в том числе рисовать карикатуры.

Исполнительный председатель государственного комитета по культуре Саудовской Аравии добавил, что гости выставки смогут получить представление о национальной музыке и танцах Саудовской Аравии. Гурманов ждут дегустации напитков и блюд национальной кухни.

"Мы очень надеемся, что посетители нашей выставки составят для себя объективную картину культуры Саудовской Аравии, которая имеет давние исторические корни. И мы очень надеемся, что эти культурные мероприятия не последние и будет продолжение. Мы ведем переговоры с Министерством культуры РФ о проведении совместных культурных мероприятий как в Саудовской Аравии, так и на территории РФ", - сообщил директор саудовского госкомитета по культуре.

Праздник для всего мира

Заместитель директора Музея Москвы Георгий Стукин зачитал приветственное слово директора музея Алины Сапрыкиной.

"Для нас большая честь принимать делегацию Саудовской Аравии... Сегодня мы снова являемся участниками важных исторических событий, очередной вехи в истории города, страны, мира - уже завтра в Москве стартует чемпионат мира по футболу. Наша столица принимает гостей из всех городов и стран. В течение месяца весь мир будет следить за играми, болеть, радоваться и гордиться", - говорится в приветствии директора музея.

В Музее Москвы, добавила Сапрыкина, рады принимать выставку, посвященную культуре Саудовской Аравии - "страны с многовековой историей, богатой культурой и глубокими традициями". "Уверены, что экспозиция вызовет большой интерес у москвичей и гостей столицы и будет способствовать культурному диалогу и взаимодействию наших стран", - говорится в приветствии.

Вход на выставку свободный, она будет работать до 16 июня.