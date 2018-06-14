Переменная облачность и до 19 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сухая погода и до плюс 19 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве будет 17 - 19 градусов тепла. "Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Ветер северный, северо-восточный, 5 - 10 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу в столице - до 6 - 8 градусов, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

По области температура будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, ночью - от 3 до 8 градусов выше нуля.