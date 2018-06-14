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Бесконтактную оплату проезда ввели еще на 47 наземных маршрутах в Москве

Москва
14 июня, 9:41 UTC+3

Стоимость проезда при бесконтактной оплате меньше стоимости билета, купленного у водителя

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пассажиры еще 47 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов в Москве получили возможность оплаты проезда с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и столичного правительства.

"Бесконтактную оплату проезда с помощью телефона или банковской карты начали принимать еще на 47 маршрутах наземного транспорта - в автобусах, троллейбусах и трамваях этих направлений установили валидаторы нового образца. Пассажиры могут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость проезда при оплате бесконтактным способом составит 40 рублей, что на 15 рублей дешевле покупки билета у водителя. Все маршруты, на которых вводится такая оплата, будут помечены специальными стикерами. С полным списком маршрутов можно ознакомиться на портале.

Бесконтактная система оплаты наземного транспорта появилась в Москве в ноябре 2017 года: тогда валидаторами нового образца оснастили два трамвайных маршрута. Кроме того, оплатить бесконтактной картой можно и поездку на метро - считыватели установлены на 80 станциях Московского метрополитена.

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