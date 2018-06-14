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Бассейн и гидротехнические сооружения "Лужников" поставлены на кадастровый учет

Москва
14 июня, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Бассейн планируют открыть в 2019 году

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Росреестр Москвы поставил на кадастровый учет объекты инженерного обеспечения территории Олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Росреестр по Москве поставил на кадастровый учет объекты инженерного обеспечения территории Олимпийского комплекса "Лужники". В частности, в Едином государственном реестре недвижимости учтены новые тепло- и водовыпускные сети бассейна "Лужники" общей протяженностью 2,4 км, а также переустроенные в рамках реконструкции гидроинженерного комплекса камеры коллектора", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что открытие бассейна в "Лужниках" запланировано на 2019 год. По информации пресс-службы, площадь нового здания увеличится почти в три раза: с 19,7 тыс. до 56,5 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрен профессиональный 50-метровый бассейн на 10 дорожек и два 25-метровых по три дорожки в каждом, аквапарк, тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб и центр детского спорта.

"Все вопросы кадастрового учета и оформления земельно-имущественных прав на спортивные сооружения находятся в управлении на особом контроле", - приводит пресс-служба слова руководителя управления Росреестра Москвы Игоря Майданова.

Он уточнил, что для контроля своевременного учета и регистрации объектов недвижимости, возведенных в целях проведения чемпионата мира по футболу, было создано специальное подразделение по взаимодействию с городскими властями. По словам Майданова, учетно-регистрационные процедуры по спортивным объектам осуществляются в кратчайшие сроки.

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