Мосводоканал набирает на работу водолазов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мосводоканал начал принимать на службе в Москве водолазов, сообщает в четверг пресс- служба организации.

"Мосводоканал принимает на работу водолазов. Предстоящим летом к работе приступит водолазная служба. В ее задачи входит своевременное обследование, очистка и ремонт объектов водно-канализационного хозяйства. Водолазы займутся подводным обследованием гидроузлов, осмотром дюкеров, проверкой и очисткой рыбозащитных сооружений на станциях водоподготовки и другими подводными работами", - отмечается в сообщении.

Ранее подобные обследования на объектах Мосводоканала проводились специалистами сторонних организаций.

Мосводаканал обеспечивает питьевой водой почти 15 млн жителей Московского региона. Подачу воды в город обеспечивают Волжская, Вазузско-Москворецкая гидротехнические системы, включающие 15 водохранилищ и канал имени Москвы на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосбора источников водоснабжения Москвы составляет 50 тыс. кв. км и осуществляется из поверхностных (99,65%) и подземных водных источников.