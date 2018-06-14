Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосводоканал набирает на работу водолазов

Москва
14 июня, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Они будут заниматься подводным обследованием гидроузлов, осмотром дюкеров, проверкой и очисткой рыбозащитных сооружений на станциях водоподготовки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мосводоканал начал принимать на службе в Москве водолазов, сообщает в четверг пресс- служба организации.

"Мосводоканал принимает на работу водолазов. Предстоящим летом к работе приступит водолазная служба. В ее задачи входит своевременное обследование, очистка и ремонт объектов водно-канализационного хозяйства. Водолазы займутся подводным обследованием гидроузлов, осмотром дюкеров, проверкой и очисткой рыбозащитных сооружений на станциях водоподготовки и другими подводными работами", - отмечается в сообщении.

Ранее подобные обследования на объектах Мосводоканала проводились специалистами сторонних организаций.

Мосводаканал обеспечивает питьевой водой почти 15 млн жителей Московского региона. Подачу воды в город обеспечивают Волжская, Вазузско-Москворецкая гидротехнические системы, включающие 15 водохранилищ и канал имени Москвы на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосбора источников водоснабжения Москвы составляет 50 тыс. кв. км и осуществляется из поверхностных (99,65%) и подземных водных источников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Украина открывает восемь визовых центров в России
5
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
6
Минтруд предложил увеличить возраст получения социальной пенсии
7
Пенсионный возраст в России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости