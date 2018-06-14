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Вестибюль станции "Спортивная" московского метро закрылся для входа пассажиров

Москва
14 июня, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В четверг вблизи станции пройдет первый матч чемпионата мира по футболу

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная", который находится вблизи стадиона "Лужники", где в четверг в 18:00 пройдет первый матч чемпионата мира по футболу - между сборными России и Саудовской Аравии, закрылся для входа пассажиров, сообщает Московский метрополитен в своем аккаунте в Twitter.

"Будьте внимательны! Южный вестибюль "Спортивной" работает только на выход. Для входа на станцию пользуйтесь северным вестибюлем", - говорится в сообщении.

Ранее замначальника метро Юлия Темникова сообщила ТАСС, что за два часа до начала матчей будут работать только на выход южный вестибюль станции "Спортивная", северный вестибюль станции "Воробьевы Горы", станция МЦК "Лужники", северный вестибюль станции "Спартак" и при необходимости - вестибюль № 1 станции "Тушинская", а после окончания матча в период убытия болельщиков указанные вестибюли будут работать только на вход. Также в дни проведения игр на стадионе "Лужники" в течение двух часов после окончания игры будет закрыт вход с Фестиваля болельщиков на станциях "Университет" и "Воробьевы Горы".

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

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