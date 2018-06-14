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Выставку "Живая летопись войны" в Музее Победы посетили уже 400 тыс. человек

Москва
14 июня, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Экспозиция открылась 20 сентября прошлого года

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Выставку "Живая летопись войны" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве за время ее работы посетили уже 400 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг на заседании общественного совета музея директор музея Александр Школьник.

"Выставку "Живая летопись войны" посетили более 400 тыс. человек", - сказал он.

Экспозиция была открыта 20 сентября 2017 года и продлится до 28 августа 2018 года. На выставке представлены произведения военных лет, картины современных художников, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Особое внимание в экспозиции уделено теме военного детства. В частности, гости музея могут увидеть коллекцию картин "Дети войны. 1943" заслуженного художника РФ Алексея Жабского. Также в музее есть музыкальная зона, где можно услышать знаменитые песни и мелодии военных лет - "Священная война", "Три танкиста", "Темная ночь", "Синий платочек" и другие.

Директор Музея Победы отметил, что сейчас ведется активная подготовка программы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.

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