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Южный вестибюль станции "Спортивная" московского метро снова открылся для входа пассажиров

Москва
14 июня, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Вестибюль закрывали за несколько часов до старта чемпионата мира по футболу в "Лужниках"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная", который был закрыт за несколько часов до старта чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники", снова доступен для входа пассажиров, сообщает Московский метрополитен в своем аккаунте в Twitter.

"Южный вестибюль "Спортивной" снова открыт для входа и работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

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