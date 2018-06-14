Южный вестибюль станции "Спортивная" московского метро снова открылся для входа пассажиров

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная", который был закрыт за несколько часов до старта чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники", снова доступен для входа пассажиров, сообщает Московский метрополитен в своем аккаунте в Twitter.

"Южный вестибюль "Спортивной" снова открыт для входа и работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Южный вестибюль Спортивной снова открыт для входа и работает в обычном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) June 14, 2018

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах.