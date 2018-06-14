Станция "Воробьевы горы" московского метро снова открыта для пассажиров

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Станция метро "Воробьевы горы" Сокольнический линии московского метро снова открыта для пассажиров, сообщается в Twitter подземки.

Снова осуществляется посадка и высадка пассажиров на станции Воробьевы горы. Станция работает в штатном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 июня 2018 г.

"Снова осуществляется посадка и высадка пассажиров на станции "Воробьевы горы". Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что станция временно закрыта, причины не назывались.

В дни матчей чемпионата мира по футболу изменится режим работы станций метро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьевы Горы", "Тушинская", "Спартак" и станции Московского центрального кольца (МЦК) "Лужники". Перед матчами вестибюли некоторых из них будут работать только для выхода в город, а после окончания матчей и до завершения убытия пассажиров - только на вход.