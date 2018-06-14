Закрытые улицы около "Лужников" в Москве будут доступны для проезда к полуночи

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Москвы начали снимать ограничения движения для транспорта на улицах вблизи "Лужников" после окончания матча-открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в четверг сообщается на странице столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

С победой! А мы начинаем снимать ограничения движения вокруг «Лужников». Через пару часов основные ограничения будут сняты. — ЦОДД (@gucodd) 14 июня 2018 г.

"Начинаем снимать ограничения движения вокруг "Лужников". Через пару часов основные ограничения будут сняты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в дни матчей и за день до их проведения закроют проезд по участкам улиц Доватора, Ефремова, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской и участку Проектируемого проезда № 2309.

В эти же дни закроют выезд в Абрикосовский, Малый Саввинский, Усачевский и Учебный переулки, Новодевичий проезд, на улицу Савельева, Фрунзенскую набережную, а также на участки улиц Кооперативной, Большая Пироговская, Малая Пироговская, Погодинской, Усачева и Хамовнический Вал.

По улице Лужники и Лужнецкой набережной движение транспорта запретят на все время проведения ЧМ-2018. Также закроют съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Новодевичью набережную.