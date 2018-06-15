Пересадка с электричек на станцию метро "Выхино" ограничена из-за бесхозного предмета

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пассажиров электричек не пропускают на станцию метро "Выхино" в связи проверкой подозрительного предмета, обнаруженного в мусорном контейнере.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, станция метро "Выхино" частично закрыта на вход: на нее не пускают пассажиров, приехавших на пригородных электропоездах. При этом через один из входов люди могут зайти на станцию, возле этого входа образовалась давка.

Часть платформы оцеплена, при этом поезда следуют в штатном режиме.

В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что закрытие станции произошло из-за обнаружения в мусорном контейнере подозрительного предмета.