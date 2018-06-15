Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число брошенных автомобилей в Москве сократилось более чем в два раза с 2014 года

Москва
15 июня, 12:18 UTC+3

С начала года было выявлено и обследовано более 2 тыс. автомобилей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Количество брошенных во дворах домов Москвы автомобилей и их частей с 2014 года сократилось более чем вдвое. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Брошенными и разукомплектованными считаются те автомобили, у которых отсутствуют колеса или иные детали, без которых транспортное средство фактически невозможно использовать, пояснил он. К этой группе власти вправе отнести и машины без государственных номерных знаков.

"За последние годы количество брошенного автотранспорта в городе сильно сократилось: с 16,657 тыс. брошенных и разукомплектованных транспортных средств (БРТС) в 2014 г. до 7,353 тыс. - в 2017 г.. С начала 2018 года было выявлено и обследовано 2,052 тыс. транспортных средств, 884 из них перемещены городскими службами на спецстоянки, 1049 приведены в порядок или убраны с улиц владельцами, с остальными работа продолжается", - рассказал вице-мэр, добавив, что результат этот достигнут за счет работы Комплекса городского хозяйства столицы при взаимодействии с населением.

Бирюков напомнил, что сообщить о брошенном или разукомплектованном транспортном средстве москвичи могут, обратившись в управу своего района или с помощью портала "Наш город". После этого в течение трех дней проводится обследование и составляется акт, куда вносятся сведения о внешнем и техническом состоянии транспортного средства. Собственника уведомляют о необходимости привести свой автомобиль в порядок или переместить его в гараж или на стоянку. На это дается 14 дней, после чего проводится повторное обследование. Если собственник не устранил нарушения, БРТС эвакуируют на спецстоянку. "Всего на таких стоянках сейчас находится 5 217 единиц транспорта", - добавил вице-мэр.

Если установить собственника невозможно или он не востребовал автомобиль в течение трех месяцев после перемещения на спецстоянку, автомобиль переходит в собственность города и передается для утилизации в ГБУ "Автомобильные дороги" округа. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ против повышения пенсионного возраста и хочет предложить референдум по этому вопросу
2
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
3
СМИ сообщили о дожде из драгоценных камней, выпавшем на Гавайях
4
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
5
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости