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Торговые аппараты со снеками установили в восьми парках Москвы

Москва
15 июня, 17:06 UTC+3

Автоматы оформлены с учетом бренд-кода каждого парка

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Аппараты с напитками и сладостями установили в восьми парках столицы. Все аппараты оформлены с учетом бренд-кода каждого парка, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"Новые торговые автоматы с напитками, снеками и сладостями заработали в восьми зеленых зонах столицы. Оформлены они с учетом бренд-кода каждого парка", - приводятся на портале слова руководителя департамента города по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

Отмечается, что воспользоваться новыми автоматами уже могут посетители Таганского, Измайловского и Лианозовского парков, сквера по Олонецкому проезду, парка "Фили", сада имени Баумана, усадеб Коломенское и Царицыно.

Соответствие внешнего вида торговых автоматов стилю того или иного парка является обязательным условием. Инициаторами проведения торгов выступают сами парки, а договор с победителями заключается на пять лет. "Аукционы, на которых определяется право размещения торговых автоматов, расположенных в столичных парках, проводятся с начала 2018 года и показали свою эффективность. За это время реализовано 27 лотов, каждый из которых включает от одного до трех мест под размещение автоматов", - добавил Геннадий Дегтев.

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