Собянин поздравил врачей Москвы с Днем медицинского работника

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу посетил Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, где поздравил приглашенных на концерт столичных врачей с Днем медика, который отмечается 17 июня, передает корреспондент ТАСС.

"Друзья, я вчера был на стадионе "Лужники", где был первый матч между Россией и Саудовской Аравией, чемпионат мира начался. Мы выиграли со счетом 5:0, но даже этот матч не может затмить День медицинского работника. <...> Это не только профессия - это выбор жизненного пути, я благодарю вас, что вы выбрали данную профессию. С праздником!", - сказал мэр.

Он добавил, что с первых дней работы на посту мэра считал, что развитие медицины является самой важной составляющей в жизни москвичей.

"Можно подождать в пробке или в очереди на мероприятии, но люди не могут ждать, если им не помогут медицинские работники. Для них это вопрос жизни в прямом смысле слова. Спасибо за вашу душу, которую вы вкладываете в свою профессию", - отметил мэр.

День медицинского работника отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня.