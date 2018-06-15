Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин поздравил врачей Москвы с Днем медицинского работника

Москва
15 июня, 18:58 UTC+3

Мэр отметил, что развитие медицины является самой важной составляющей в жизни москвичей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу посетил Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, где поздравил приглашенных на концерт столичных врачей с Днем медика, который отмечается 17 июня, передает корреспондент ТАСС.

"Друзья, я вчера был на стадионе "Лужники", где был первый матч между Россией и Саудовской Аравией, чемпионат мира начался. Мы выиграли со счетом 5:0, но даже этот матч не может затмить День медицинского работника. <...> Это не только профессия - это выбор жизненного пути, я благодарю вас, что вы выбрали данную профессию. С праздником!", - сказал мэр.

Он добавил, что с первых дней работы на посту мэра считал, что развитие медицины является самой важной составляющей в жизни москвичей.

"Можно подождать в пробке или в очереди на мероприятии, но люди не могут ждать, если им не помогут медицинские работники. Для них это вопрос жизни в прямом смысле слова. Спасибо за вашу душу, которую вы вкладываете в свою профессию", - отметил мэр.

День медицинского работника отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
Пенсионный возраст в России. Досье
5
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости