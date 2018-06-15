МЖД опровергла сообщения о том, что машинист у Киевского вокзала перепутал пути

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московская железная дорога (МЖД) опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что один из машинистов электрички якобы свернул на другой путь у Киевского вокзала, в связи с чем пассажиры были вынуждены добираться до остановки пешком. Как ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД, поезд сделал остановку по техническим причинам.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что машинист электрички Нара - Москва за 200 метров до Киевского вокзала свернул не на тот путь, из-за чего пассажиры были вынуждены добирать до остановки по путям.

"Информация о том, что рядом с Киевским вокзалом пригородный поезд якобы свернул не на те пути, не соответствует действительности. Электропоезд Нара - Москва Киевского направления совершил вынужденную остановку по техническим причинам", - сказал собеседник агентства.

Как отметили ТАСС в пресс-службе АО "Центральная пригородная пассажирская компания", "чтобы не держать людей в поезде, было принято решение высадить желающих пассажиров с обеспечением всех норм безопасности прохода до платформы". После устранения неисправности электропоезд прибыл на платформу, на которую сошли оставшиеся пассажиры, отметили в пресс-службе.

АО "Центральная пригородная пассажирская компания" совместно с РЖД проводит расследование данного инцидента.