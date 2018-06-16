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До 25 градусов тепла ожидается в Московском регионе 16 июня

Москва
16 июня, 7:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Осадков не ожидается

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сухая погода и слабый ветер ожидаются в Московском регионе в субботу, 16 июня.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, ветер ожидается восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В ночь на 17 июня температура воздуха в Москве опустится до 11-13 градусов. Ожидается слабый ветер.

В Подмосковье днем в субботу ожидается 21-25 градусов, ночью - от 8 до 13 градусов тепла.

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