В Московском регионе в воскресенье ожидается до 27 градусов тепла

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидается в воскресенье в московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении. Днем в столице будет от 24 до 26 градусов тепла. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В ночь на 18 июня температура воздуха в Москве опустится до 13-15 градусов. Возможен слабый ветер.

В Подмосковье днем в воскресенье ожидается 22-27 градусов, ночью - от 8 до 13 градусов тепла.