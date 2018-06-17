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В Московском регионе в воскресенье ожидается до 27 градусов тепла

Москва
17 июня, 7:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

В ночь на 18 июня температура воздуха в столице опустится до 13-15 градусов

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидается в воскресенье в московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении. Днем в столице будет от 24 до 26 градусов тепла. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В ночь на 18 июня температура воздуха в Москве опустится до 13-15 градусов. Возможен слабый ветер.

В Подмосковье днем в воскресенье ожидается 22-27 градусов, ночью - от 8 до 13 градусов тепла.

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