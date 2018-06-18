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Чат-бот Мосгортура начал проводить бесплатные экскурсии по Москве

Москва
18 июня, 7:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Бот предлагает на выбор пять маршрутов по центру столицы

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами и квестами заработал в Москве. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, его разработали в Мосгортуре и департаменте культуры к чемпионату мира по футболу.

"Экскурсии проводит виртуальный робот Борис. Он будет показывать интересные места в Москве и загадывать пользователям загадки. Если возникают проблемы с ответом, у Бориса можно попросить подсказку. Бот работает на специальном сайте", - цитирует портал слова генерального директора Мосгортура Василия Овчинникова.

Бот предлагает на выбор пять маршрутов по центру столицы, их длительность - от 1,5 до 2,5 часов. Экскурсии доступны на русском, английском и испанском языках. После окончания чемпионата разработчики составят дополнительные маршруты и квесты для пользователей.

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