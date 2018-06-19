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Теплая погода и дожди с грозами ожидаются в Москве 19 июня

Москва
19 июня, 7:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/c

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Дожди с грозами и температура до 25 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, 19 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Небольшой дождь, во второй половине дня местами умеренный. В отдельных районах гроза", - говорится в сообщении.

Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, ветер ожидается юго-западный, западный, 5-10 м/c, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В ночь на 20 июня температура воздуха в Москве опустится до 16-18 градусов. Вероятность дождя сохранится, ветер изменит направление на северо-западное и не превысит 5-10 м/с.

В Подмосковье днем во вторник ожидается 21-26 градусов, ночью - от 13 до 18 градусов тепла.

19 июня в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

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