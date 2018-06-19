Кинологи будут следить за порядком на МЦК во время ЧМ-2018

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Кинологи начали нести круглосуточное дежурство на станциях Московского центрального кольца. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, все собаки прошли специальную подготовку и уверено чувствуют себя при большом скоплении людей.

"Более 10 собак пород ризеншнауцер, лабрадор-ретривер, английский кокер-спаниель, бордер-колли, немецкая и бельгийская овчарки можно повстречать на самых востребованных у болельщиков станциях. Среди них "Лужники", "Деловой Центр", "Зорге", "Стрешнево", "Кутузовская" и "Площадь Гагарина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кинологи будут дежурить на станциях до окончания чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.