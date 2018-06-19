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На территории Еврейского музея в Москве начались работы по благоустройству

Москва
19 июня, 9:19 UTC+3

Здание музея украсят архитектурно-художественной подсветкой

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Москвы начали благоустройство территории Еврейского музея и центра толерантности. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, проект предусматривает перенос проводов под землю, установку новых фонарей и обновление тротуаров.

"Здесь установят бордюрный камень и замостят территорию гранитной плиткой, смонтируют новые опоры освещения и камеры видеонаблюдения. В юго-западной части территории музея появятся места отдыха со скамейками. Здания Еврейского музея и центра толерантности, а также Федерации еврейских общин украсит архитектурно-художественная подсветка, которая сделает вечерние прогулки комфортными и приятными", - цитирует портал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Также на территории музея будет обустроена спортивная площадка, а на двух существующих детских площадках установят новое оборудование - качели, песочницы, игровые комплексы и тропу препятствий. Помимо этого, на территории музея сделают газоны и цветники, а осенью высадят деревья.

На сайте мэрии отметили, что транспортная схема вблизи музея не изменится. "Для удобного выхода из трамваев в Новосущевском переулке появятся специальные повышенные платформы. Они будут располагаться на уровне салона трамвая. Это позволит комфортно входить в вагон маломобильным гражданам и пассажирам с детьми", - говорится в сообщении. 

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