Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за ожидающейся непогоды

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московские власти обратились к владельцам кафе и ресторанов с просьбой закрыть летние веранды из-за ожидающегося в столице дождя и сильного ветра. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи предупреждением Гидрометцентра России о том, что в столице 19 июня ожидается сильный ветер, дождь, а некоторых районах возможна гроза, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд. Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты", - говорится в предупреждении для руководителей предприятий общественного питания.

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности во вторник из-за сильного ветра. По данным синоптиков, непогода ожидается к вечеру. В столице также пройдут дожди, в отдельных районах будут грозы, порывы ветра достигнут 12-17 м/с.