Реставрационные работы в восьми столичных храмах завершатся до конца года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Восемь храмов Москвы будут отреставрированы до конца 2018 года в рамках программы предоставления соответствующих субсидий из городского бюджета, сообщает во вторник пресс-служба финансово- хозяйственного управления (ФХУ) РПЦ.

"Отрадно отметить, что на восьми объектах планируется полное завершение реставрационного процесса, что является наилучшим результатом за весь период реализации программы", - приводятся в сообщении слова начальника отдела реставрации и ремонта ФХУ Екатерины Ворониной.

В числе объектов указываются ансамбли Рождественского, Новоспасского, Ивановского, Высоко-Петровского монастырей. В последнем реставрационные работы ведутся сразу на пяти объектах. В числе запланированных работ - реставрация фасадов, фундаментов, кровель, а также восстановление росписей и интерьеров.

В мае 2018 года начались работы на 14 объектах в рамках программы предоставления субсидий Москвы религиозным организациям на возмещение затрат в связи с проведением ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия религиозного назначения.