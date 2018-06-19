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В движении электричек на Казанском направлении МЖД произошел сбой

Москва
19 июня, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В настоящее время движение восстановлено

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сбой в движение пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области произошел из-за незапланированной остановки электрички. В настоящее время движение восстановлено и вводится в график, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В 20:16 железнодорожники возобновили движение пригородных поездов в сторону области Казанского направления МЖД, которое было приостановлено из-за незапланированной остановки электрички. Диспетчерский аппарат принимает все необходимые меры для ввода в график пригородных поездов. Возможны точечные корректировки в расписании электричек", - говорится в сообщении.

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