В движении электричек на Казанском направлении МЖД произошел сбой

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сбой в движение пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области произошел из-за незапланированной остановки электрички. В настоящее время движение восстановлено и вводится в график, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В 20:16 железнодорожники возобновили движение пригородных поездов в сторону области Казанского направления МЖД, которое было приостановлено из-за незапланированной остановки электрички. Диспетчерский аппарат принимает все необходимые меры для ввода в график пригородных поездов. Возможны точечные корректировки в расписании электричек", - говорится в сообщении.