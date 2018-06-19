Станции "Воробьевы горы" и "Университет" московского метро временно закрыты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Поезда московского метро не останавливаются на станциях "Воробьевы горы" и "Университет". Об этом во вторник сообщается в официальном Twitter Московского метрополитена.

"Поезда временно не останавливаются на станциях "Воробьевы горы" и "Университет". Приносим извинения", - говорится в сообщении.

Рядом с этими станциями находится фан-зона чемпионата мира 2018 года по футболу, вмещающая около 25 тыс. человек, где организуются видеотрансляции матчей. Во вторник вечером в Санкт-Петербурге проходит встреча сборных России и Египта.