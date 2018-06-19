Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Станции "Воробьевы горы" и "Университет" московского метро временно закрыты

Москва
19 июня, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Рядом с этими станциями находится фан-зона ЧМ-2018 по футболу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Поезда московского метро не останавливаются на станциях "Воробьевы горы" и "Университет". Об этом во вторник сообщается в официальном Twitter Московского метрополитена.

"Поезда временно не останавливаются на станциях "Воробьевы горы" и "Университет". Приносим извинения", - говорится в сообщении.

Рядом с этими станциями находится фан-зона чемпионата мира 2018 года по футболу, вмещающая около 25 тыс. человек, где организуются видеотрансляции матчей. Во вторник вечером в Санкт-Петербурге проходит встреча сборных России и Египта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Египет Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Прокуратура Украины готовит новое обвинение капитану задержанного российского судна "Норд"
3
Bloomberg: США в ближайшие часы объявят о выходе из Совета ООН по правам человека
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
6
ФАС возбудила дело из-за рекламы презервативов Durex
7
Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости