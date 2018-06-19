Станции московского метро "Воробьевы горы" и "Университет" снова открыты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Станции "Воробьевы горы" и "Университет" московского метрополитена работают в обычном режиме. Об этом во вторник сообщается в официальном Twitter подземки.

"Станции московского метро "Воробьевы горы" и "Университет" снова работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезда не останавливаются на этих станциях. Рядом находится фан-зона чемпионата мира 2018 года по футболу, вмещающая около 25 тыс. человек, где организуются видеотрансляции матчей. Во вторник вечером в Санкт-Петербурге проходит встреча сборных России и Египта.