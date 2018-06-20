Теплая погода без осадков ожидается в Москве в среду

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

Днем в столице будет от 22 до 24 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Ночью на четверг температура воздуха в Москве опустится до 11-13 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

В Подмосковье днем в среду ожидается 19-24 градуса, ночью - от 8 до 13 градусов тепла.

В среду в московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра.