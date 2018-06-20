Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теплая погода без осадков ожидается в Москве в среду

Москва
20 июня, 7:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

Днем в столице будет от 22 до 24 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Ночью на четверг температура воздуха в Москве опустится до 11-13 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

В Подмосковье днем в среду ожидается 19-24 градуса, ночью - от 8 до 13 градусов тепла.

В среду в московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грибаускайте утверждает, что Литва должна быть готова к нападению России
2
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
3
Сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны
4
Пассажир возместит ущерб московскому метро за падение на пути
5
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
6
CNN: США 21 июня передадут Турции два истребителя F-35
7
Постпред Израиля при ООН приветствовал выход США из Совета по правам человека
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости