Детеныши такинов, туров, овцебыков и винторогих козлов родились в Московском зоопарке

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Детеныши винторогих козлов, овцебыков, такинов и туров родились в Московском зоопарке. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, новые обитатели появились в зоопарке в конце мая - начале июня.

"Каждый детеныш имеет большое значение для нашего зоопарка и однажды сыграет свою роль в создании устойчивой и генетически разнообразной популяции в неволе. Малыши уже вовсю скачут и прыгают: у копытных взросление детеныша происходит заметно быстрее, чем, например, у кошачьих или псовых", - рассказал генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Директор уточнила, что детеныши копытных только первые полтора-два месяца питаются материнским молоком, а в месячном возрасте уже начинают пробовать взрослую пищу. Все новые обитатели проведут в Московском зоопарке год. После их отправят в другие российские и европейские зоопарки.

Сычуаньские такины и винторогие козлы занесены в Международную Красную книгу. Такины - в категории "уязвимые", козлы - в категории "исчезающие".