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Московские врачи 21 и 24 июня расскажут о борьбе с вредными привычками

Москва
20 июня, 9:29 UTC+3

Акции пройдут в честь Международного дня борьбы с наркоманией

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московские врачи 21 и 24 июня ответят на вопросы о вредных привычках и здоровом образе жизни. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, акции организованы департаментом здравоохранения города и приурочены к Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня.

"21 июня с 13:00 до 18:00 напротив дома 26 на Каширском шоссе пройдет акция "Москва - город здоровья". А 24 июня с 10:00 до 17:00 на площади Промышленности ВДНХ состоится мероприятие "За жизнь без наркотиков", - говорится в сообщении.

Врачи ответят на вопросы о наркомании, алкоголизме, курении, здоровом питании и проведут консультации. Все желающие также смогут пройти тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе.

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