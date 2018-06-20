Московские врачи 21 и 24 июня расскажут о борьбе с вредными привычками

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московские врачи 21 и 24 июня ответят на вопросы о вредных привычках и здоровом образе жизни. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, акции организованы департаментом здравоохранения города и приурочены к Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня.

"21 июня с 13:00 до 18:00 напротив дома 26 на Каширском шоссе пройдет акция "Москва - город здоровья". А 24 июня с 10:00 до 17:00 на площади Промышленности ВДНХ состоится мероприятие "За жизнь без наркотиков", - говорится в сообщении.

Врачи ответят на вопросы о наркомании, алкоголизме, курении, здоровом питании и проведут консультации. Все желающие также смогут пройти тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе.