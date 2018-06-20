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Купеческий дом XIX века на Кожевнической улице в Москве признан памятником архитектуры

Москва
20 июня, 9:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Теперь все ремонтные или реставрационные работы в здании будут проводиться после согласования с департаментом культурного наследия

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Жилой дом Крашенинниковых, который был построен в начале XIX века, на Кожевнической улице в Москве признан объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, памятник представляет собой трехэтажное здание с подвалом.

"Его история начинается в 1800 году, когда семья московских купцов Крашенинниковых подала прошение о возведении нескольких строений на участке Кожевнической улицы, в том числе каменного двухэтажного дома. Однако при пожаре 1812 года застройка усадьбы сильно пострадала и была восстановлена лишь к 1817 году. С этого времени фасад дома и сохранился до наших дней", - цитирует портал руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В начале XX века в здании располагалось железно-лудильное производство, где выпускались свинцовые трубы, под руководством купца первой гильдии Николая Растеряева. Он переделал главное здание, а со стороны двора возвел двухэтажную пристройку. С 1930-х годов в доме действовало авторемонтное предприятие "Аремкуз" Главмостранса.

По словам Емельянова, здание сохранило только внешний облик, а интерьер был полностью утрачен. Отмечается, что статус объекта культурного наследия обеспечивает дому охрану государства: его нельзя снести, все ремонтные или реставрационные работы проводятся под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия.

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