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В Москве по просьбам жителей изменили работу светофоров еще на 22 пешеходных переходах

Москва
20 июня, 9:53 UTC+3

По словам заместителя руководителя ЦОДД Дмитрия Горшкова, изменения не привели к загруженности прилегающих улиц

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Режим работы светофоров по просьбам жителей Москвы изменили еще на 22 пешеходных переходах на самых оживленных перекрестках. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, на некоторых из них увеличили продолжительность зеленого сигнала от 2 до 15 секунд, а на других, наоборот, уменьшили время ожидания зеленого света от 10 до 126 секунд.

"Работу светофоров оптимизировали с учетом дорожной обстановки. Изменения не повысили загруженность прилегающих улиц. Пешеходам же теперь не приходится долго стоять в ожидании зеленого света", - рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.

В частности, на пересечении улиц Лескова и Плещеева была увеличена длительность зеленого сигнала для пешеходов на 10 секунд, с 21 до 31 секунды. Режим работы светофоров на пешеходных переходах был изменен также по следующим адресам: Заревый проезд - Широкая улица; Вешняковская улица - Реутовская улица; Вешняковская улица, дом 12; Ткацкая улица - Окружной проезд; Мичуринский проспект - Раменский бульвар; Старая Басманная улица - улица Александра Лукьянова - Токмаков переулок; Мичуринский проспект - улица Косыгина; Фестивальная улица - Смольная улица; Кавказский бульвар - Пролетарский проспект; Севастопольский проспект - улица Ремизова; улица Верхняя Масловка - Старый Петровско-Разумовский проезд.

Кроме того, длительность сигналов была оптимизирована по адресам: Измайловское шоссе - улица Ибрагимова; улица Зои и Александра Космодемьянских - улица Клары Цеткин; улица Генерала Белова, дом 14; улица Башиловская - 4-й Вятский переулок; Петровско-Разумовский проезд - Старый Петровско-Разумовский проезд; улица Вавилова - Канатчиковский проезд; 2-й Красногвардейский проезд - 4-й Красногвардейский проезд - Тестовская улица; дублер Профсоюзной улицы - станция метро "Теплый Стан"; Садовое кольцо - улица Малая Дмитровка; улица Лескова - улица Плещеева; Ярцевская улица - Партизанская улица.

Ранее в Москве по просьбам жителей изменили работу светофоров на 127 пешеходных переходах - на одних увеличили длительность зеленого сигнала для пешеходов, на других сократили время ожидания, а на остальных установили специальные кнопки, при нажатии на которые загорается зеленый свет. 

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