Дороги в жару в столице будут поливать каждые два часа

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение поливать в жару дороги города каждые два часа, сообщила в среду в пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Чтобы поддерживать нормативное состояние дорог и обеспечить комфорт москвичей, в жаркую погоду комплекс городского хозяйства каждые два часа проводит пролив проезжей части", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в особо жаркие дни, когда температура составляет плюс 25 градусов и выше, специалисты также проводят орошение: струи воды направляются вверх, таким образом охлаждается не только асфальт, но и воздух. Промывку дорог обеспечивают пять тысяч единиц техники.

"Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке асфальт подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу уровень деформации удается существенно снизить", - цитирует пресс-служба слова заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

В комплексе также пояснили, что основная мойка дорожного покрытия проводится в ночное время, а для устранения загрязнений проезжей части дополнительно проводится и дневная мойка. На квадратный метр расходуется около 0,4-0,8 литра воды.