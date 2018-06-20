Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московские полицейские вернули болельщику из Египта сумку с документами

Москва
20 июня, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Мужчина забыл принадлежащие ему вещи на автобусной остановке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции нашли и вернули болельщику из Египта сумку с документами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, к сотрудникам полиции ОМВД России по району Бибирево обратился гражданин Египта с сообщением о пропаже сумки с документами на свое имя и на имя супруги и деньгами.

"Как установили сотрудники полиции, на автобусной остановке на улице Лескова мужчина сел в такси и оставил на остановке принадлежащие ему вещи. Полицейские вернули находку владельцу", - сообщили в ГУ МВД.

По данным полиции, гражданин Египта приехал в РФ на чемпионат мира по футболу, он был в Москве проездом на матч в другой город. Египетский болельщик поблагодарил полицейских за оперативность, отметили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
2
Постпред Израиля при ООН приветствовал выход США из Совета по правам человека
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
5
Приехавшего на коне камчатского депутата привлекут к административной ответственности
6
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости