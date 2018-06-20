Московские полицейские вернули болельщику из Египта сумку с документами

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции нашли и вернули болельщику из Египта сумку с документами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, к сотрудникам полиции ОМВД России по району Бибирево обратился гражданин Египта с сообщением о пропаже сумки с документами на свое имя и на имя супруги и деньгами.

"Как установили сотрудники полиции, на автобусной остановке на улице Лескова мужчина сел в такси и оставил на остановке принадлежащие ему вещи. Полицейские вернули находку владельцу", - сообщили в ГУ МВД.

По данным полиции, гражданин Египта приехал в РФ на чемпионат мира по футболу, он был в Москве проездом на матч в другой город. Египетский болельщик поблагодарил полицейских за оперативность, отметили в пресс-службе.