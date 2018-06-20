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Москва не будет строить объекты по обращению с мусором в ТиНАО

Москва
20 июня, 15:34 UTC+3

Власти уточняют, что такие объекты негде размещать

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют строить новые объекты по обращению с отходами на территории ТиНАО. Об этом в среду на пресс-конференции заявил руководитель департамента Развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Россия с 1 января 2019 года перейдет на новую систему работы отрасли по обращению с отходами, она станет более прозрачной, приоритет должен будет отдаваться переработке мусора, а не его захоронению на полигонах и свалках. В марте руководитель департамента природопользования и защиты окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский заявлял, что под новые задачи на территории Москвы могут появиться небольшие объекты обращения с отходами, крупные экотехнопарки скорее всего будут вынесены за пределы города из-за плотности жилой застройки в столице.

Жители ТиНАО выражали опасения, что на участке закрытого мусорного полигона "Малинки" в Новой Москве может появиться новый полигон или мусоросжигательный завод.

"У нас нет решений по строительству объектов мусоропереработки, сортировок, утилизации мусора, полигонов, мусоросжигательных заводов. У нас нет принятых решений подобных по строительству объектов по утилизации мусора", - сказал Жидкин, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что Новая Москва пользуется мощностями по обращению с отходами других субъектов, в том числе Московской области. "У нас нет таких территорий: плотность [населения] высокая, поэтому негде размещать [такие объекты]", - пояснил Жидкин

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