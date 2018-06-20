Станцию метро "Новые Черемушки" в Москве закроют на реконструкцию в 2019 году

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Станция метро "Новые Черемушки" включена в перечень реконструируемых в 2019 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

"В следующем году станцию "Новые Черемушки" включили в перечень для реконструкции. Приведем станцию в порядок", - сказал столичный градоначальник.

В последние годы в Москве реконструировали станции "Бауманская", "Фрунзенская", "Семеновская", "Проспект мира" Кольцевой линии, южный вестибюль "Спортивной", северный вестибюль "Красных ворот". Кроме того, в настоящее время проводится масштабная реконструкция Филевской линии.