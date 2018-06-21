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Пассажиры смогут подключиться к Wi-Fi на столичных вокзалах по номеру билета

Москва
21 июня, 10:13 UTC+3

Новый способ подключения ввели для иностранных туристов, приехавших на чемпионат мира по футболу

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пассажиры могут подключиться к Wi-Fi на московских вокзалах, не вводя номер мобильного телефона, достаточно указать фамилию и номер билета на поезд. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, такой способ подключения ввели специально для иностранных болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу.

"Дополнительный способ подключения мы ввели специально для иностранных туристов, приехавших в Москву на матчи чемпионата мира по футболу. Дело в том, что sms приходят только на российские номера с международным кодом +7, поэтому не все болельщики могли воспользоваться бесплатным Wi-Fi на вокзалах. Теперь новый способ входа в интернет доступен для всех желающих", - говорится в сообщении.

По данным портала, авторизация по номеру билета действует за четыре часа до отправления поезда или в течение этого же срока после его прибытия. Пассажиры смогут подключаться к интернету по номеру билета и после окончания чемпионата.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве матчи турнира принимают два стадиона - "Спартак" и "Лужники".

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