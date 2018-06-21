Сезонная диагностика подводных газопроводов началась в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Компания "Мосгаз" приступила к сезонной диагностике подводных газопроводов, первым проверку пройдет Голутвинский дюкер (участок трубопровода, прокладываемого под руслом реки - прим. ТАСС) на Якиманской набережной. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Диагностику дюкера ведут специально подготовленные водолазы. В эту процедуру входят полный осмотр, проверка состояния и устранение обнаруженных дефектов. О ходе исследований водолаз оперативно докладывает по кабельному устройству, а по итогам специалисты принимают решение о состоянии газопровода и необходимости его восстановления", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

В пресс-службе уточнили, что Голутвинский дюкер обеспечивает газом ГЭС-1, жилые дома и объекты недвижимости в центре столицы, а также посольство Великобритании в России. Трубопровод был уложен в середине ХХ века, в 1997 году прошел санацию, а в 2016 году был комплексно отремонтирован.

"В городской газораспределительной системе эксплуатируются 15 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления общей протяженностью более 5 км. Они проложены в 60-е годы прошлого века, в 90-х была проведена комплексная санация газопроводов, обеспечившая их эксплуатацию еще на 40 лет", - добавил Бирюков.