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В четырех парках Москвы 22 июня одновременно будут петь песни фронтовых лет

Москва
21 июня, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Акция "Парки поют" проходит в столице во второй раз

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. В четырех московских парках в День памяти и скорби, 22 июня, одновременно будут исполнять песни фронтовых лет. Об этом ТАСС сообщили в четверг в объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"Сначала профессиональные хоры под управлением дирижеров будут петь известные композиции времен войны, затем все желающие смогут присоединиться к одновременному исполнению песен "Катюша", "Смуглянка", "На безымянной высоте", "Темная ночь", "Священная война" и "День Победы", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что перед этим состоится импровизированная репетиция и "открытый урок" хорового пения.

"Акция "Парки поют" пройдет уже во второй раз, выступления на этот раз состоятся в парках Бабушкинский, "Красная Пресня", саду им. Баумана и в усадьбе Воронцово", - рассказали в "Мосгорпарке". В каждом из них будет два профессиональных хора и четыре дирижера. Все, кто пожелает принять участие в акции, получат распечатанные тексты песен.

В "Мосгорпарке" отметили, что акция даст возможность не только почтить память павших в Великой Отечественной войны, но и объединить горожан и гостей столицы, прибывших, в частности, на матчи чемпионата мира по футболу, а также позволит иностранным гостям поближе познакомиться с историей и культурой страны. Перед исполнением каждой композиции расскажут историю ее создания, ведь некоторые песни создавались чуть ли не на передовой. К примеру, текст "Случайного вальса" поэт Евгений Долматовский писал в поезде по пути из Сталинграда на Курскую дугу.

В рамках мероприятия дети - победители детского городского конкурса "Мое Отечество" - также прочитают свои стихотворения, своим творчеством поделятся и ветераны.

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