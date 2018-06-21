В московском парке "Зарядье" проведут лекцию об оказании первой помощи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут посетить лекцию об оказании первой медицинской помощи 26 июня в парке "Зарядье". Теоретический курс проведет заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи им А. С. Пучкова Алексей Безымянный, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"При серьезных заболеваниях и травмах только врач может поставить диагноз и вылечить пациента. Но бывают случаи, когда человеку приходится действовать самостоятельно, чтобы оказать первую помощь в ожидании врачей. Этому будет посвящена лекция в парке "Зарядье", - сказали в пресс-службе.

Посетителям расскажут о том, какие действия могут помочь спасти жизнь человек, а какие, наоборот, навредят. "Также мы поговорим о том, какие меры предосторожности помогут избежать подобных ситуаций - начиная с правил гигиены и заканчивая одеждой при походе в лес. Еще одна тема разговора - работа скорой помощи и травмпунктов", - добавили в пресс-службе.

На лекции "Первая помощь: когда и как ее оказывать" обсудят, как действовать, если у пострадавшего порезы, ушибы, гематомы, вывихи и переломы, ожоги, укусы, перегревание, переохлаждение, отравление, асфиксии, угроза утонуть. У слушателей также будет возможность задать лектору свои вопросы. Мероприятие пройдет 26 июня в 19:00, вход на лекцию свободный.