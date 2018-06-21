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В этом году лишь 108 москвичей пожаловались на sms-информирование о ЧС

Москва
21 июня, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Всего сообщения о ЧС и неблагоприятных погодных условиях получили 10 млн человек

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Лишь 108 москвичей пожаловались на sms-информирование о ЧС и неблагоприятных погодных условиях из 10 млн человек, получивших такие сообщения в этом году. Об этом сообщил начальник отдела перспективного развития департамента гражданской защиты МЧС России Вадим Гаршин на пресс-конференции в ТАСС.

"За пять месяцев Центр управления в кризисных ситуациях совместно с сотовыми операторами информировал население 32 раза. То есть, 10 млн человек получили сообщения при населении Москвы в 12 млн человек. В то же время жалоб на эти сообщения было всего 108", - сказал Гаршин.

Таким образом, жалобы составляют лишь одну тысячную процента. Гаршин отметил, что на каждую жалобу МЧС готовит ответ и анализирует, что пошло не так. По его словам, некоторые граждане недовольны, если такие сообщения будят их среди ночи либо прогноз не совсем соответствует реальным погодным условиям.

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