В этом году лишь 108 москвичей пожаловались на sms-информирование о ЧС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Лишь 108 москвичей пожаловались на sms-информирование о ЧС и неблагоприятных погодных условиях из 10 млн человек, получивших такие сообщения в этом году. Об этом сообщил начальник отдела перспективного развития департамента гражданской защиты МЧС России Вадим Гаршин на пресс-конференции в ТАСС.

"За пять месяцев Центр управления в кризисных ситуациях совместно с сотовыми операторами информировал население 32 раза. То есть, 10 млн человек получили сообщения при населении Москвы в 12 млн человек. В то же время жалоб на эти сообщения было всего 108", - сказал Гаршин.

Таким образом, жалобы составляют лишь одну тысячную процента. Гаршин отметил, что на каждую жалобу МЧС готовит ответ и анализирует, что пошло не так. По его словам, некоторые граждане недовольны, если такие сообщения будят их среди ночи либо прогноз не совсем соответствует реальным погодным условиям.