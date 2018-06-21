В Мультимедиа Арт музее в Москве открылись две выставки о футболе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Две выставки, посвященные футболу, открылись в Мультимедиа Арт музее (МАММ) в Москве в четверг вечером. Одна из них посвящена первому чемпионату мира, который прошел в Уругвае в 1930 году. На второй выставке "Положение "Вне игры" представлены карикатуры художника Андрея Бильжо. В церемонии открытия выставок приняли участие директор МАММ Ольга Свиблова и замминистра иностранных дел Уругвая Ариэль Бергамино.

"Большие нации, страны - как по территории, так и по населению, уже значительны. <...> Маленькие страны, как и по территории, так и по населению, - у нас совершенно другая судьба. Не хуже и не лучше, это просто другой путь. И перед нами стоит сложная задача выделяться и быть значимыми в чем-то, это требует особых сил, особых достижений. И как раз футбол для Уругвая то самое усилие, то самое достижение. И те фотографии, которые вы увидите на этой выставке, отражают стремление такой маленькой страны, как наша, превратиться в страну, принимающую первый чемпионат мира и триумф уругвайской сборной на мировом событии такого уровня", - сказал Бергамино.

Первый чемпионат мира

В 1928 году на конгрессе Международной федерации футбола (FIFA) было принято решение каждые четыре года, начиная с 1930-го, проводить чемпионаты мира по футболу. Первой страной для проведения спортивного праздника выбрали Уругвай, который завоевал в то время больше всего футбольных наград. В финал тогда вышли сборные Уругвая и Аргентины. В результате уругвайская сборная одержала победу со счетом 4:2.

Специально к чемпионату был выстроен стадион "Сентенарио". Его возвели в рекордные сроки - за 10,5 месяцев.

По фотографиям, представленным на выставке в МАММ, можно проследить ход строительства, а также увидеть, как проходила торжественная церемония открытия арены. Впоследствии стадион был признан "Историческим памятником футбола".

Также гости музея увидят снимки с матчей и церемонии награждения, групповые портреты национальных сборных, афиши. В одном из залов демонстрируется документальный фильм. В специальной витрине выставлена копия кубка, медаль первого чемпионата по футболу, щитки нападающего сборной Уругвая Эктора Кастро и билет на матч на стадионе "Сентенарио".

Проект предоставлен Центром фотографии Монтевидео и проходит при поддержке посольства Уругвая.

"Положение "Вне игры"

Выставка работ Андрея Бильжо получила название "Положение "Вне игры". Сам художник признается, что "не болельщик вовсе". Он говорит, что любовь к футболу носит у него странный характер, "если не сказать извращенный".

"Драма, и не одна, разворачивается на твоих глазах. Взлеты и падения - в прямом и переносном смысле. Подлость и благородство. Тупость и гибкость. Хитрость и наивность. Смех и слезы", - говорит Бильжо в предисловии к выставке.

По словам художника, его выставка - про околофутбольное состояние, иронический взгляд наблюдателя. Карикатуры художника показывают эмоции болельщиков, курьёзные ситуации. Отдельный зал посвящен ассоциациям, навеянными культовыми классическими произведениями. Например, карикатура на картину Эдварда Мунка "Крик" - только изо рта у героя вырывается слово "Го-о-о-л!". Также здесь можно увидеть ассоциации на картины "Иван Грозный и сын его Иван", "Не ждали" и "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" Ильи Репина, "Аленушка" и "Витязь на распутье" Виктора Васнецова, "Грачи прилетели" Алексея Саврасова", "Балкон" Эдуарда Мане, "Женщина, держащая плод" Поля Гогена, "Завтрак на траве" Клода Моне, "Автопортрет с отрезанным ухом" Винсента Ван Гога и др.

В одном из залов все желающие могут сыграть в настольный футбол.