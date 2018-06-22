Участок СВХ от Щелковского до Открытого шоссе в Москве откроют в конце лета

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) от Щелковского до Открытого шоссе в Москве откроется в конце августа текущего года. Об этом в пятницу сообщил журналистам первый замруководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов.

"Мы находимся на участке СВХ от Щелковского до Открытого шоссе. Идет полным ходом строительство дорог длиной более 8 км с огромной перекладкой инженерных коммуникаций. Прилегающие районы после запуска участка резко улучшат транспортную доступность. Состояние объекта в 80% готовности, мы рассчитываем, что в конце августа москвичи смогут пользоваться этим участком", - сказал он.

На отрезке от Щелковского до Открытого шоссе прокладывают 5,5 км дорог, включая три эстакады длиной 3,4 км. По словам Аксенова, ввод участка позволит перераспределить транспортные потоки между Щелковским шоссе и Открытым шоссе; снизить транспортную нагрузку в восточном секторе города, в частности, на улицы Большая Черкизовская, Стромынка, Краснобогатырская, Русаковская набережную; улучшить транспортную доступность районов Гольяново и Метрогородок на востоке столицы. Интенсивность движения транспорта по участку от Щелковского до Открытого шоссе составит порядка 4,8 тыс. автомобилей в час пик в одном направлении.

Северо-Восточная хорда - трасса протяженностью около 35 км, которая обеспечит диагональную связь между севером, востоком и юго-востоком столицы, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо, МКАД и вылетные магистрали. Хорда пройдет от новой трассы М11 "Москва-Санкт-Петербург" до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы). Она соединит крупные магистрали: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Ранее власти оценивали инвестиции в ее строительство в 188 млрд рублей.