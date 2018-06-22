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Экспресс из Лобни в Москву изменил маршрут движения из-за плохого самочувствия пассажирки

Москва
22 июня, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

На Савеловский вокзал поезд, как ожидается, придет с большим опозданием

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Экспресс "Рекс", следующий из подмосковной Лобни в Москву, изменил маршрут движения из-за плохого самочувствия пассажирки. Как передает корреспондент ТАСС, движение поезда задержано.

При отправке со станции Лобня женщине в одном из вагонов экспресса стало плохо, и хотя поезд по расписанию не должен был останавливаться на станции Марк, но только туда смогла подъехать скорая помощь и экспрессу пришлось там остановиться. В настоящее время врачи осматривают женщину и пытаются оказать помощь. В связи с этим движение экспресса нарушено и поезд придет с большим опозданием на Савеловский вокзал.

По данным железнодорожным путям следуют также аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево и обратно.

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