Экспресс из Лобни в Москву изменил маршрут движения из-за плохого самочувствия пассажирки

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Экспресс "Рекс", следующий из подмосковной Лобни в Москву, изменил маршрут движения из-за плохого самочувствия пассажирки. Как передает корреспондент ТАСС, движение поезда задержано.

При отправке со станции Лобня женщине в одном из вагонов экспресса стало плохо, и хотя поезд по расписанию не должен был останавливаться на станции Марк, но только туда смогла подъехать скорая помощь и экспрессу пришлось там остановиться. В настоящее время врачи осматривают женщину и пытаются оказать помощь. В связи с этим движение экспресса нарушено и поезд придет с большим опозданием на Савеловский вокзал.

По данным железнодорожным путям следуют также аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево и обратно.