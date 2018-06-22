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Роспотребнадзор не зафиксировал превышения температуры воздуха в московском транспорте

Москва
22 июня, 14:33 UTC+3

В связи с жаркой погодой пассажиры столичного метро могут бесплатно получить бутилированную воду на стойках "Живое общение"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Столичное управление Роспотребнадзора контролирует микроклимат в московском метро и наземном транспорте в связи с высокой температурой наружного воздуха, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве в связи с высокой температурой наружного воздуха в городе <...> организован мониторинг параметров микроклимата на станциях и в салонах вагонов Московского метрополитена, а также в салонах наземного городского транспорта ГУП "Мосгортранс", - говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, мониторинговые измерения параметров микроклимата проводятся на пересадочных станциях "Воробьевы горы", "Спартак", "Спортивная", "Охотный ряд", "Пушкинская", "Цветной бульвар", "Чистые пруды", "ЦСКА", "Китай-город", "Киевская", "Павелецкая", "Комсомольская", "Белорусская" и в подвижном составе метрополитена.

"При проведении замеров на станциях и в подвижном составе Московского метрополитена превышения температуры не зафиксированы" - отмечено в сообщении ведомства.

Кроме того, управление Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" провело экспертизу воды, которую московский метрополитен приобрел для бесплатной раздачи пассажирам в период аномальных температур. "По результатам проведенных исследований вода питьевая бутилированная отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям технического регламента", - сообщается на сайте. Бутилированную воду пассажиры могут получить у работников справочно-информационных стоек "Живое общение" бесплатно, когда температура воздуха на станциях достигает 28 градусов тепла.

В пятницу и ближайшие выходные в столице ожидаются не только дожди с грозами, но и температурные рекорды. По данным Гидрометцентра, в субботу столбик термометра в Москве поднимется до 30-32 градусов. В воскресенье температура опустится до 20-25 градусов.

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